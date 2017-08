Tiltalt prest: – Klarte ikkje å kontrollere sinnet

– Det skjedde i sinne, sa presten då han forklarte seg som tiltalt i Sunnmøre tingrett torsdag. Men han sa nei til at valden mot barna skulle ha skjedd systematisk.

Han svarte klart ja på spørsmålet om han vedgjekk straffskuld. Presten er tiltalt for vald mot barna sine gjennom fleire år. Ifølge tiltalen skal han ha slått, truga og krenka dei to barna sine.

Videoopptak med barna

Retten fekk sjå videoopptak av barna si forklaring på Barnehuset i Ålesund. Dei fortalde om ein far som ofte vart sint og slo.

I retten vart det spurt om presten hadde brukt vald systematisk i oppsedinga av barna.

– Nei, det har eg ikkje. Vald i oppsedinga er ikkje rett. Eg veit at det eg har gjort er feil, sa presten.

Forsvarar Torgeir H. Langva seier at saka har gått tungt inn på presten. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Ville irettesette

Han fortalde at han prøvde å irettesette barna. Men han innser no at valdsbruken var feil og ulovleg.

I retten vedgjekk presten at han har temperament og at han raskt kan bli hissig.

Forsvarar Torgeir H. Langva seier til NRK at dette er ei tung sak for mannen og familien:

– Det seier seg sjølv at dette er ekstra belastande for ein som er prest. Han har hatt problem med å kontrollere sinnet når det har vore kranglar i familien.

Maria Vike Nørve er aktor i saka mot den valdstiltalte presten. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Eg har jobba mykje med temperamentet mitt den siste tida, og har gått i terapi, sa den angrande presten i retten.

Mannen er framleis i arbeid som prest. Biskop Ingeborg Midttømme har sagt til NRK at han har avgrensa arbeidsoppgåver.

Rettssaka i Sunnmøre tingrett held fram fredag. Sju vitne er kalt inn til rettssaka.