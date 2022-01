Tiltalt for vold og trusler mot kona

En 67 år gammel mann fra Sunnmøre er tiltalt for gjennom mange år å ha utøvd vold, krenkelser og trusler mot sin ektefelle.

Dette skal ha pågått gjennom en periode på 25 år. Mannen skal ha slått, lugget, knepet og spyttet henne i ansiktet. Han skal også ha truet ektefellen, blant annet ved bruk av skytevåpen.

Mannen er også tiltalt for å ha utsatt sønnen og datteren for fysiske og psykiske krenkelser. I tillegg er han tiltalt for å ha oppbevart våpen og ammunisjon ulovlig.