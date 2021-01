Tiltalt for vold og skadeverk

En kvinne i slutten av 20-åra er i Romsdal tingrett tiltalt for vold, trusler og skadeverk. Hun skal ha sparket og spyttet på – og etter – flere politibetjenter. Kvinnen er også tiltalt for å knust ruter i to busskur, kastet murstein på to biler, og ha ødelagt blant annet et garderobeskap og deler av en kjøkkeninnredning i boligen hun leide. Saka skal opp i tingretten i slutten av februar.