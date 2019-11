Tiltalt for vold mot samboeren

En 40 år gammel mann fra Nordmøre er tiltalt for å gjentatte ganger ha slått, sparket og tatt kvelertak på samboeren sin. Volden skal ha skjedd over en periode på 4 og 1/2 år. Mannen skal også ha kommet med drapstrusler og nedverdigende utsagn til henne. Han skal også ha kontaktet henne etter at han fikk kontaktforbud. Saka skal opp i Sunnmøre tingrett i februar neste år.