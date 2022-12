Tiltalt for vold mot faren

En 30 år gammel mann er i Møre og Romsdal tiltalt for vold mot sin far. Hendelsen skjedde i Ålesund tidligere i år i boligen til faren. Tiltalte skal ha gått til angrep med gjentatte knyttneveslag i ansiktet, og deretter gjentatte slag mot hodet mens fornærmede lå nede. Skadene medførte sterke smerter samt at han ble innlagt på sykehus og sykehjem i flere uker, står det i tiltalen. Mannen er også tiltalt for trusler og for å ha dyttet stemoren.