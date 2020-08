Tiltalt for vold i Molde

To menn på 40 år er tiltalt for vold mot en annen mann i Molde to ganger i juli. De skal ha slått, sparket og tatt kvelertak på mannen. Kroppskrenkelsen blir sett på som grov fordi den skal ha skjedd uten foranledning. Den ene er også tiltalt for å ha prøvd å dyrke cannabisplanter hjemme. Saken skal opp i Romsdal tingrett senere i år.