Tiltalt for vold

En mann i 30-årene er tiltalt for vold mot sin daværende samboer, skriver Sunnmørsposten. Det skal ha skjedd da de to bodde på Sunnmøre, og det skal ha vart i litt over ett år. Tiltalen beskriver hvordan mannen skal ha både fysisk og psykisk mishandlet sin tidligere samboer. Han skal blant annet ha truet med å drepe henne med øks.