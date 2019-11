Tiltalt for vold

En mann i 20-årene er tiltalt for vold mot en offentlig tjenestemann etter at mannen skal ha slått en politibetjent i ansiktet med albuen da politiet skulle arrestere mannen. Mannen er også tiltalt for å ikke rette seg etter pålegg fra politiet, og for å ha vist finger og kommet med skjellsord, da politiet prøvde å få mannen til å forlate en konsert på Sunnmøre.