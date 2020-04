Tiltalt for villmannskjøring

En mann fra Sunnmøre er tiltalt etter å ha kjørt med en gjennomsnittsfart på minst 107 kilometer i timen på en strekning der høyeste tillatte hastighet var 50 og 30 kilometer i timen. Mannen i slutten av 40-årene skal også ha latt være å stoppe for politiet. Han er også tiltalt for å ha kjørt til venstre for trafikk-øyen i to rundkjøringer.