Tiltalt for veskesvindel

To kvinner må møte i tingretten tiltalt for bedrageri etter at dei lurte kvinner over heile landet til å betale dei pengar for dyre luksusvesker dei aldri fekk. Det skriv Sunnmørsposten.

Ei av kvinnene som avslørte svindelen er busett på Sunnmøre. Ho bestilte ei dyr veske av dei svindeltiltalte kvinnene i Bergen. Men ho opna pakken på postkontoret før ho betalte, og då oppdaga ho at pakken inneheldt gamle klede istadenfor den bestilte veska.