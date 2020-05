Tiltalt for våpentyveri

Tre menn i 20-årene fra Ørsta og Volda er tiltalt for innbrudd og våpentyveri. Det skriver Sunnmørsposten. Innbruddet skjedde i en butikk i Vanylven i oktober i fjor. I tiltalen står det at de tre skal ha tatt med seg diverse butikkvarer i tillegg til to hagler.