Tiltalt for valdtekt

Ein mann i 40-åra er i Møre og Romsdal tingrett tiltalt for fleire lovbrot. Mannen skal mellom anna ha brukt truande åtferd til å skaffa seg seksuell omgang. Han er også tiltalt for fleire tilfelle av vald mot den tidlegare kjærasten sin. Ifølge tiltalen skal han også dagleg ha fått tak i om lag fem gram amfetamin over ei periode på eitt år. Han er difor også tiltalt for oppbevaring av til saman 1,8 kilo amfetamin. Saka skal opp i tingretten i januar og har ei strafferamme på over seks år.