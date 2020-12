Tiltalt for vald og trusslar

Ein mann er i Sunnmøre tingrett tiltalt for vald og truslar mot sambuaren sin. Mannen i 30-åra skal ved fleire høve ha kome med truslar mot kvinna. Han skal også ha trua med å drepe henne og seg sjølv medan han køyrde bilen dei to sat i. Han skal så ha krasja den inn i eit vegskilt. Mannen er også tiltalt for fleire tilfelle av vald. Saka skal opp i tingretten i januar.