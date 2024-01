Tiltalt for vald og truslar

Ein mann i 30-åra er tiltalt for grov kroppsskade etter å ha vore valdeleg mot kjærasten sin. Over ei periode på fleire månader skal han ha utøvd ulike typar vald mot kvinna. Han skal også ha tatt kvelartak på ho slik at ho ikkje fekk puste. I tillegg er mannen tiltalt for å ha trua med å drepe henne og for å ha spora ho gjennom ein applikasjon ho hadde på telefonen.