Tiltalt for vald og truslar

Ein mann i 30-åra er tiltalt for å ha knust fleire vindauge og glasdører på eit bygg i Molde. Han er også tiltalt for å ha øydelagt fleire gjenstandar til ein annan mann og for å ha kome med drapstruslar mot den same mannen over telefon.

Han er også tiltalt for å slått ein mann i ansiktet slik at han blei påført kuttskadar som han måtte sy.