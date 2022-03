Tiltalt for vald og truslar

Ein mann i 20-åra er tiltalt for vald og truslar mot to kvinner. Ifølge ein tiltale frå Møre og Romsdal tingrett skal han ha slått, sparka og dradd dei to kvinnene etter håret. Han skal også ha trua med å drepe dei. I tillegg er mannen tiltalt for å ha spytta ein politibetjent i ansiktet då han blei arrestert.