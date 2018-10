Tiltalt for vald og truslar

Ei kvinne i 20-åra er tiltalt for å ha dytta ein sjukepleiar slik at ho braut armen. Det skal ha skjedd på sjukehuset i Kristiansund hausten for to år sidan. Kvinna er også tiltalt for å lugga ein tilsett, og for fleire tilfelle av vald, truslar og narkotikalovbrot i Molde og i Kristiansund.