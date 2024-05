Tiltalt for vald og narkotikabruk

Ein tenåring frå Sunnmøre er tiltalt for fleire lovbrot. Ifølge tiltalen skal han mellom anna ha oppbevart og overdratt narkotika. Han er også tiltalt for å ha slått ein jamaldrande i ansiktet, for å ha brote fleire opphaldsforbod han var pålagt på Moa kjøpesenter i Ålesund, for å ha oppbevart ein kniv og for å ha heldt fast ein person slik at ein anna kunne slå han gjentatte gonger i hovudet. Ifølge tiltalen skal han også ha vore skremmande mot ein vektar og ha kome med skjellsord mot ein politibetjent.