Tiltalt for vald mot politimann

Ein mann frå Sunnmøre er tiltalt for vald mot ein polititenestemann. 8-åringen stakk polititenestemannen inn på auga, slik at han fekk ei rift og måtte operere. I tillegg til dette er han også tiltalt for vald mot ein annan person. Han er også tiltalt for fjorten tilfelle av tjuveri frå ulike butikkar på Sunnmøre.