Tiltalt for vald mot helsepersonell

Ein mann i 20-åra er tiltalt for ei rekke valdsepisodar mot politi og helsepersonell. Det skriv smp.no. For om lag eit år sidan skal mannen ha tatt seg inn på legevakta i Ålesund og ha slått mot ein politistudent. Han er også tiltalt for 23 ulike valdsepisodar mot personar i utsette yrkesgrupper, som sjukepleiarar og miljøarbeidarar. Avisa skriv vidare at det blir lagt ned påstand om overføring til tvungen psykisk helsevern eller omsorg. Rettssaka skal opp i september.