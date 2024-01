Tiltalt for vald

Tre menn i 20-åra frå Sunnmøre er tiltalt for vald mot ein fjerde person. I fjor sommar skal dei ha gått til angrep på ein mann og lagt han i bakken. Ifølge tiltalen skal han så ha blitt slått i ansiktet og sparka mot kroppen. Dette førte mellom anna til at han fekk eit brot i nasen, står det i tiltalen. Der blir det også lagt vekt på at valden er grov fordi den skjedde i fellesskap.