Tiltalt for vald

To menn i starten av 20-åra er tiltalt for vald mot ein annan mann i mai i år. Dei to skal, saman med andre, ha slått, skubba og/eller sparka mannen slik at han blei påført eit brot i nasen og eit kutt i hovudet. I tillegg mista mannen bevisstheita. Saka skal opp i tingretten i desember.