Tiltalt for vald

Ein mann frå Nordmøre er tiltalt for vald etter å ha slått og sparka ein annan mann i ansiktet, hovudet og kroppen, eller for å ha medverka til dette. Slaga og sparka resulterte i at mannen fekk eit brot i nasen. Saka skal opp i Nordmøre tingrett seinare i haust.