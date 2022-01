Tiltalt for vald

Eit foreldrepar er i Møre og Romsdal tingrett tiltalt for vald mot barna sine. Ifølge tiltalen skal dei ha slått og kome med truslar mot dei to barna. Dette skal ha skjedd over ei periode på åtte år. Barna skal også ha vore vitne til at det andre søskenet blei utsett for vald og truslar. Saka skal opp i tingretten i mars og det er sett av fleire dagar til saka.