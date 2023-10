Tiltalt for underslag av over 74 millioner kroner

En mann i 20-årene er tiltalt for grovt underslag av over 74 millioner kroner fra Sparebank 1 SMN.

Ifølge tiltalen jobbet mannen som vikar i banken da han gjennomførte bedrageriet. Tiltalen ble tatt ut av statsadvokat Eli Reberg Nessimo ved Trøndelag statsadvokatembeter fredag.

Mannen er i tillegg tiltalt for grov hvitvasking av litt over 72,7 millioner kroner av utbyttet som ble sikret, samt for dokumentforfalskning og grovt bedrageri mot sin tidligere samboer.

– Dette er en alvorlig tiltale, som omhandler store summer. Det er imidlertid for tidlig å si noe om straffenivået i saken, sier statsadvokat Nessimo.

Underslagene i banken skal ha blitt begått fra midten av desember til midten av januar.

(NTB)