Tiltalt for underslag av over 1 million

Statsadvokaten i Møre og Romsdal har tatt ut tiltale mot en mann i 50-årene for underslag mot en bedrift han jobbet i. Fra januar 2019 til januar 2022 belastet han, ifølge tiltalen, selskapets bankkontoer med over én million kroner til formål som ikke hadde noe med bedriften å gjøre. Mannen er også tiltalt for å ha brukt selskapets penger til å betale for et bryllup. Saken kommer opp for tingretten i april.