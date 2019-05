Tiltalt for tyveri og forfalskning

Tre menn fra Ukraina i 20 og 30-årene er i Romsdal tingrett tiltalt for flere grove tyveri. I tiltalen står det at de skal ha stjålet flere båtmotorer. To av dem er også tiltalt for å ha brukt forfalsket førerkort og id-kort, og for å ha returnert til Norge selv om de var utvist.