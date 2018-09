Tiltalt for trusler og vold

Kvinnen som i april truet en ansatt på apoteket i Rauma med kniv er nå tiltalt for bruk av trusler og vold. I tillegg til hendelsen på apoteket er hun også tiltalt for å ha båret kniv på offentlig sted, for å ha gjort skade på tre biler i april og for å ha forsøkt å bite en tjenestemann i juni.