Tiltalt for truslar

Ein mann i 30-åra frå Sunnmøre er tiltalt for truslar. Ifølge tiltalen skal mannen ha kome med fleire drapstruslar mot ei kvinne. Han skal også ha sendt ho bilde av ein kniv. I tillegg oppsøkte han kvinna i heimen hennar.

Mannen er også tiltalt for to tilfelle av ruspåverka køyring og for å ha køyrd bil utan gyldig førarkort.