Tiltalt for svindel mot NAV

Politiet har teke ut tiltale mot ei kvinne i slutten av 40-åra for svindel mot NAV. I perioden oktober 2020 til januar 2022 skal kvinna ha levert elektroniske meldekort der ho opplyste at ho var utan arbeid, trass i at ho hadde arbeidd over 750 timar. Opplysningane danna grunnlag for urettmessig utbetaling av over 160 tusen kroner, ifølgje tiltalen.

Ifølgje tiltalen leverte kvinna på same måte meldekort med uriktige opplysningar i 2019. Desse meldekorta skal ha ført til utbetalingar på over 25 tusen kroner.

Saka kjem opp i tingretten i februar 2024.