Tiltalt for svindel

Ei frænakvinne i 50-åra er tiltalt for å ha lurt til seg over 300 000 kroner frå Nav. I ein to-års-periode skal kvinna ha meldt inn at ho arbeidde mindre enn halvparten så mykje som ho faktisk gjorde, og dermed fått utbetalt for mykje frå Nav. Saka mot henne kjem opp i januar.