Tiltalt for sovevaldtekt

Trenaren i 30-åra som er tiltalt for filming og overvaking av ei rekkje jenter og gutar, er også tiltalt for sove-valdtekt. Ifølgje aktor skjedde dette etter ein fest i 2010. Den fornærma jenta blei ifølgje aktor Magne Nyborg først klar over saka då politiet tok kontakt med henne i 2018. I retten blei det lagt fram film av overgrepet, som mannen sjølv skal ha tatt. Mannen vedgår dei faktiske forholda også for dette punktet.