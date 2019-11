Tiltalt for skjult filming

En mann i 40-åra fra Sunnmøre er tiltalt for seksuelt krenkende atferd etter at han tre ganger over to år skal ha satt opp overvåkningskamera for å filme kvinner i skjul. Mannen skal ifølge tiltalen ha satt opp overvåkningskamera både på badet i ei hytte, i sitt eget hus, og i soverommet til ei anna kvinne. Hensikten skal ifølge tiltalen ha vært å forsøke å filme kvinnene nakne, uten at de hadde gitt samtykke til filminga.