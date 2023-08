Tiltalt for seksuelle overgrep

En mann i 30-åra fra Møre og Romsdal er tiltalt for å gjentatte ganger ha hatt seksuell omgang med barn under 10 år. Han er også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Det er tre forskjellige barn det er snakk om. Hendelsene skal ha skjedd i et tidsrom på flere år fra tidlig 2000-tallet - da tiltalte var mellom 16-24 år.

Saken skal opp i Møre og Romsdal tingrett 18. september.