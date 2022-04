Tiltalt for seksuelle overgrep

En mann i 50-åra på Nordmøre er tiltalt for seksuelle krenkelser. Han skal ha oppsøkt nettsteder med til sammen over 2000 bilder der barn ble utsatt for seksuelle overgrep. I tiltalen står det at mannen skal ha tatt kontakt med fem jenter under 16 år og ønsket samleie med de. Han skal også ha kommet med trusler til den ene jenta, hvis hun fortalte om den seksuelle krenkelsen. Saka skal opp i Møre og Romsdal tingrett i slutten av mai.