Tiltalt for seksuelle handlinger

En 32 år gammel mann som er bosatt i Romsdal, er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en jente som var under 14 år. I tillegg skal han ha begått seksuelle handlinger med to jenter under 16 år. Mannen er også tiltalt for å ha vist jentene porno og opptrådt krenkende. Saken skal opp i Romsdal tingrett i november.