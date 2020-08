Tiltalt for seksuelle handlingar

Ein mann i slutten av tenåra er tiltalt for seksuell handling mot barn under 16 år. Det skriv smp.no. Mannen er tiltalt for lovbrot mot fire jenter under 16 år, og skal ifølgje tiltalen ha heldt fast ei jente og tatt på henne. Han skal ifølgje tiltalen også ha sendt upassande meldingar til dei mindreårige jentene.