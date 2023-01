Tiltalt for seksuell omgang med barn

En mann i slutten av 60-årene fra Sunnmøre er tiltalt for seksuell omgang med et barn under 16 år. Ifølge en tiltale fra Møre og Romsdal tingrett skal dette ha skjedd over to måneder i 2006. Mannen er også tiltalt for oppbevaring av bilder og videoer som seksualiserer barn.