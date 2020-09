Tiltalt for seksuell omgang

Ein mann i 50-åra er i Sunnmøre tingrett tiltalt for seksuell omgang med dottera si. Jenta skal ha vore ti år då overgrepa starta. Desse skal ha gått føre seg over fleire år. Mannen er også tiltalt for å ha produsert materiale som seksualiserer barn. Det er sett av tre dager til rettssaka og saka har ei strafferamme på seks år.