Tiltalt for seksuell omgang

Ein 20 år gamal mann er i Romsdal tingrett tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med ei jente som sov. Han skal også ha tatt bilete og video av ho naken og sendt det vidare. Ho var under 18 år og mannen er difor tiltalt for framstilling av seksuelle overgrep mot barn.

På Nordmøre er ein 25 år gamal mann tiltalt for å ha valdtatt ei kvinne på eit hotell. Han er også tiltalt for å ha tatt kvelartak på ho og for å ha trua kvinna.