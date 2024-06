Tiltalt for seksuell handling

Ein mann i 20-åra er tiltalt for å ha gjort ei seksuell handling med barn under 16 år. Ifølge tiltalen skal han kyssa og tatt på ei jente under 16 år. Han er også tiltalt for å ha utvist seksuelt krenkande åtferd ovanfor eit barn under 16 år, står det i tiltalen.