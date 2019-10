Tiltalt for ruskøyring

Ein mann i 40-åra er tiltalt for ruskøyring etter at han vart stoppa i februar i år. I tiltalen står det at blodprøva som vart teken av mannen to timer etter at han vart stoppa viste at mannen hadde 3,1 i promille. Saka skal opp i Romsdal tingrett i november.