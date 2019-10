Tiltalt for politivald

Ein mann i slutten av tenåra er tiltalt for vald mot ein offentleg tenestemann etter at han skal ha tatt tak i håret til ein politibetjent slik at litt av håret hennar vart revet av. Mannen skal også ha sparket og slått mot ein annan politibetjent slik at han fekk ein forstua ein finger. Han er også tiltalt for tjuveri og for å ha oppbevart narkotika. Saka startar i Romsdal tingrett i januar.