Tiltalt for polititrusler

En mann i slutten av 40-åra er tiltalt for trusler mot politiet. Mannen trua med slåsskamp - og sa at ingen av politibetjentane skulle være i stand til å gå etterpå. Politiet pågreip mannen i forbindelse med at han knuste et vindu på ei dør på et utested i Ålesund.