Tiltalt for overgrep på to gutter

En ålesundsmann i 60-åra er tiltalt for å ha forgrepet seg på to unge gutter. Begge skal ha vært rundt 14 år gamle, og noen av overgrepene skal ha blitt filma. Mannen er også tiltalt for å ha bilder som viste seksuelle overgrep mot barn. Saka kommer opp for retten i november.