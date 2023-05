Tiltalt for overgrep på skule

Ein mann i 60-åra frå Sunnmøre er tiltalt for fleire overgrep mot ei jente.

Mannen er mellom anna tiltalt for valdtekt til samleie av eit barn under 14 år. Han er også tiltalt for seksuell omgang med eit barn mellom 14 og 16 år og for seksuell handling med eit barn under 16 år. Alle desse hendingane skal ifølge tiltalen ha skjedd på ein skule på Sunnmøre.

Mannen er også tiltalt for å ha oppbevart seksualiserande bilde av jenta og for å ha sendt ho seksuelt krenkande bilde. Saka skal opp i Møre og Romsdal tingrett i slutten av juni.

Det var Møre-Nytt som først omtalte tiltalen.