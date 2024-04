Tiltalt for overgrep mot kona si

Ein mann i 30-åra frå Romsdal er tiltalt for å ha skaffa seg seksuell omgang med kona si ved å bruke vald. Ifølge tiltalen skal dette ha skjedd trass i at kvinna sa gjentatte gonger at ho ikkje ville. Dette skal også ha skjedd fleire gonger.

Over ei periode på fleire år skal mannen også ha utsett kona si for vald, truslar, seksuelle krenkingar og skremmande utsegn. Ifølge tiltalen skal også dottera deira ha vore vitne til at mora blei utsett for vald og andre krenkingar.

Mannen er også tiltalt for å ha køyrt bil med promille på over 2.