Tiltalt for overgrep mot gutter

En mann i 60-åra er i Sunnmøre tingrett tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år på en særlig krenkende måte. På starten av 2000-tallet skal han ha hatt seksuell omgang flere ganger med en 14 år gammel gutt og noen av overgrepene skal ha blitt tatt opp på film. Han skal også ha hatt seksuell omgang med en 15 år gammel gutt. I tiltalen står det at mannen i 2017 var i besittelse av 33 bilder og en film som viste seksuelle overgrep av barn eller som viste barn på en seksualisert måte.