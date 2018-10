Tiltalt for overgrep mot barn

Ein mann i 70-åra oppbevarte cirka 36.000 bilete og filmar som viste seksuelle overgrep mot barn. Mannen er tiltalt for å ha brukt videchattetenestar der det på oppfordring frå han har skjedd seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Ved over femti høve skal mannen ha oppfordra til seksuelle overgrep mot barn under 16 år. Det skriv Møre-Nytt.