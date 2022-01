Tiltalt for overgrep

En mann i slutten av tenårene i Møre og Romsdal er tiltalt for seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Mannen skal ha brukt mobilappen snapchat til å sende seksuelt krenkende meldinger og få barn til å utføre seksuell omgang med seg selv. Han skal også ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år. Det er fem fornærmede i saken.